توقعات بانخفاض سعر الدولار إلى 16 جنيها نهاية 2019

قال جيسون داو، الخبير الاستراتيجي لدى بنك سوسيتيه جنرال العالمي، في مذكرة بحثية مرسلة إلى العملاء، إنه "من الممكن أن يرتفع الجنيه - أي انخفاض الدولار-إلى مستوى 16 جنيها أمام الدولار بنهاية عام 2019، بنسبة صعود تصل إلى 3.9% من السعر الحالي الذي يبلغ 16.62".

وأضاف الخبير الاستراتيجي، في تقرير نشرته "بلومبرج"، إن انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوى، خلال 3 سنوات في يونيو الماضي، موضحًا أن ذلك يعني أن البنك المركزي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة اليوم، رغم أنه قد يثبت الفائدة الى أن يتم تقييم تأثير خفض دعم الوقود.

وتابع الخبير الاستراتيجي: "رغم أن خفضا قدره 0.5% هو حل وسط معقول، إلا أننا نرى فرصة أكبر لخفض بمقدار 1%، مقارنةً بتثبيت الفائدة، وبغض النظر عن نتائج اجتماع السياسة النقدية، فإن جاذبية أدوات الدين المصرية (من حيث العائد والتنوع) ستبقيها في وضع جيد مع المستثمرين الدوليين".

واستكمل: "أذون الخزانة هي المفضلة لدينا، حيث لا تزال العائدات مرتفعة مقابل معدل الفائدة وهو ما نتوقع استمراره".

وتعد سوق أدوات الدين المصرية المفضلة لدى "سوسيتيه جنرال" على مستوى الأسواق الناشئة بأفريقيا، تليها نيجيريا وغانا.