سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 10 يوليو، وتستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها متوسط سعر الصرف على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.