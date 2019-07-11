انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، اليوم، جثة طفل غرق في مياه ترعة بقرية ميت العامل مركز أجا، وتم تسليم جثته لذويه.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي قرية "ميت العامل" بغرق طفل في ترعة "البزراري".

مفتش الصحة: سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.. ولا توجد شبهة جنائية

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتمكنت من انتشال جثة لطفل محمود عصام مختار، 15 سنة، من قرية "ميت العامل" مركز أجا.

وأكد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تسليم الجثة لذويه.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.