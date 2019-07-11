"وزير التعليم" يعتمد العينة العشوائية لامتحان الجيولوجيا

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجيولوجيا بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول).

وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا، البالغ عددها 10 آلاف و470 ورقة، أسفرت عن نجاح 9617 طالب/طالبة بنسبة نجاح91.9%.

وأضاف عبدالحكم، إن 239 طالب/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية في مادة الجيولوجيا، كما حصل 3989 طالب/طالبة (بنسبة 41.4.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 2156 طالب/طالبة "بنسبة 22.4% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1363 طالب/طالبة (بنسبة 14.17% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.