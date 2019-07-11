قالت مصادر بشركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر، إنها لم ترفع أسعار منتجاتها حتى الآن، وإنها ملتزمة بالقرارات الحكومية بشأن المعاملة الضريبية.

وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أنها لم تتلق أية إخطارات من جانب وزارة المالية بشأن زيادة الضريبة المقررة على منتجات التبغ والدخان.

وطالبت المصادر الحكومة بالحفاظ على المحاسبة الضريبية الحالية للسجائر، حتى لا تحدث أي بلبة في الأسواق، مشددة على أهمية الحفاظ على الشرائح الضريبية الثلاث بوضعها الحالي.

وتستهدف الحكومة في الموازنة الحالية زيادة حصيلة الضرائب المفروضة على منتجات السجائر والتبغ بقيمة تصل إلى 9 مليار جنيه، حيث تتوقع تحصيل 67.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 58.6 مليار جنيه كانت مستهدفة في موازنة العام الماضي.

ويصل سقف الشريحة الأولى إلي 18 جنيها، ويطبق عليها ضريبة قطعية بقيمة 3.5 جنيها، بالإضافة إلي 50% من قيمة العلبة، وتتراوح الشريحة الثانية بين 18 إلي 30 جنيها ويطبق عليها ضريبة قطعية 5.5 جنيهات، والشريحة الثالثة تبدأ من 30 جنيها دون سقف ويطبق عليها ضريبة 6.5 جنيها.