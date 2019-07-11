ستيفان روماتيه: عودة الأمن لمصر زادت عدد السياح الفرنسيين إلى 600 ألف

قال السفير الفرنسي في القاهرة سيفان روماتيه، اليوم، إن معدل السياحة الفرنسية في مصر بالوقت الحالي يبلغ من 500 إلى 600 ألف سائح فرنسي.

وأضاف "روماتيه"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده داخل القنصلية الفرنسية في الإسكندرية، على هامش الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي، أن 2010 كان أفضل عام حيث وصل عدد السائحين الفرنسيين إلى مليون، وبعد الظروف اللي شهدتها البلد، انخفض إلى ما بين 150 - 200 ألف سائح، ومنذ عامين ماضيين بدأ الصعود ووصل إلى لنسبة التي ذكرتها آنفا.

وأكد أن السياحة عائدة نظرا لعودة الأمن وتعويم الجنيه المصري، حيث سهل الحضور إلى مصر، لأن فارق العملة أصبح لصالح المواطن الفرنسي، بالإضافة إلى شغف ومحبة الفرنسين لمصر.