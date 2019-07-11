أمرت نيابة الفشن، بمحافظة بنى سويف، اليوم، بحبس 17 شخصاً 15 يوماً، وإخلاء سبيل 8 آخرين، على ذمة التحقيق فى واقعة مقتل شقيقين، إثر مشاجرة بالشوم والحجارة بين عائلتين بمنشأة ناصر، بسبب خلافات الجيرة.

كان اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطاراً من المقدم مسلم محفوظ، نائب مأمور مركز شرطة الفشن، بورود إشارة من المستشفى العام بوفاة «عرفة. م. ح»، 35 عاماً، فلاح، وشقيقه «قرنى»، 41 عاماً، فى مشاجرة بين عائلتين.

وتبين من تحريات المباحث أن المشاجرة وقعت بين عائلتى «عويضة ومحفوظ»، بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن وفاة شقيقين من العائلة الأولى، وإصابة ثلاثة من العائلة الثانية، وهم «محمد. ع»، 63 عاماً، فلاح، مصاب بجرح قطعى بالجبهة، ونجلاه «عبدالله»، 41 عاماً، عامل بشركة الغاز الطبيعى، مصاباً بكدمة بالذراع اليمنى وجرح قطعى بالرأس، و«ياسر»، 40 عاماً، أمين شرطة مفصول.

وعقب تحرير المحضر، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار طرفى المشاجرة، والتصريح بدفن الجثتين بعد انتداب الطبيب الشرعى لتشريحهما وبيان سبب الوفاة. وتمكنت قوات الشرطة من القبض على 25 متهماً من طرفى المشاجرة، وأحالتهم للنيابة، التى أمرت بحبسهم جميعاً قبل أن تستأنف القرار وتخلى سبيل 8 من عائلة «عويضة»، مع استمرار حبس 17 آخرين.