"أمن الجيزة" يسيطر على مشاجرة في الحوامدية.. وتضبط 14 متهما

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصى، نشبت بين عائلتين بالحوامدية، وأسفرت عن إصابة شخصين بجروح.

وتلقى اللواء محمد الألفى، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من مركز شرطة الحوامدية، بنشوب مشاجرة بين العائلتين بسبب خلافات الجيرة، وانتقلت قوات الأمن بقيادة العقيد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، إلى مكان الحادث، وتمكن العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة من القبض على 14 متهما من طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.