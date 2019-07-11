نفى مصدر مقرب من الفنان عادل إمام، لـ"الوطن"، ما تردد في الساعات القليلة الماضية عن وفاة الزعيم، مؤكدًا أنها شائعات لا صحة لها.

واستنكر المصدر ترويج بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لمثل هذه الشائعات، مطالبًا بتحري الدقة.

وكان آخر ظهور لـ"إمام" في أثناء تقديمه واجب العزاء في الفنان الراحل عزت أبو عوف، في 2 يوليو بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

و"الزعيم" يستقبل مثل هذه الشائعات بفكاهية، إذ قال في تصريح سابق لـ"الوطن": "أنا الحمد لله زي الفل"، وقال مازحا: "أنتوا موتوني تاني ولا إيه".

وكان من المفترض أن يكون في السباق الرمضاني هذا العام مسلسل "فالنتينو" ولكن توقف لظروف إنتاجية "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، هدى المفتي، سليمان عيد، وحمدي الميرغني.