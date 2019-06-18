يسرا: شغلي مع عادل إمام نقلني من "النجومية" لـ"الشعبية الجارفة"

قالت الفنانة يسرا إنّ عملها مع الزعيم عادل إمام من أهم مراحل حياتها الفنية، إذ انتقلت من مرحلة النجومية للشعبية الجارفة، وتابعت: "عادل شعبيته طاغية، وأنا هو كنا بنعمل أحلى دويتو طلع في السينما، من فترة التمانينيات للتسعينيات عملنا 17 فيلم مع بعض، ومفيش حاجة منهم مكانتش مهمة وليها رسالة".

وأضافت يسرا خلال حديثها مع الإعلامية رندة أبوالعزم في برنامج "كلام في الفن"، المذاع على شاشة "العربية"، أنّ الفن ترفيه ورسالة وتجارة وحرية وتعبير، ومرآة للمجتمع الذي نعيش به، ومع بداية تقلصه يبدأ القلق.

واستكملت يسرا أنّ ما ساعد على نجوميتها هو عملها مع كبار لهم قيمة، وليس مجرد كبار بالاسم فقط، سواء ممثليين أو مخرجين أو مفكرين وأدباء.