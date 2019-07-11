طمأن "الزعيم" عادل إمام محبيه على حالته الصحية بعد انتشار شائعات تفيد بوفاته، اليوم الخميس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إمام، لـ"الوطن"، إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، حيث وجَّه رسالة لمروجيها ضاحكا بقوله: "أنتم كل شوية تطلعوا الإشاعة دي، مش هتخلصوا بقى".

وكان آخر ظهور لـ"إمام" في أثناء تقديمه واجب العزاء في الفنان الراحل عزت أبو عوف، في 2 يوليو بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

واستقبل "الزعيم" شائعة مماثلة بشكل فكاهي، إذ قال في تصريح سابق لـ"الوطن": "أنا الحمد لله زي الفل"، وقال مازحا: "أنتم موتوني تاني ولا إيه".

وكان من المفترض أن يكون في السباق الرمضاني هذا العام مسلسل "فالنتينو" ولكن توقف لظروف إنتاجية "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، هدى المفتي، سليمان عيد، وحمدي الميرغني.