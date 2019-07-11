حددت شركة فورد وفولكس فاجن مؤتمرا صحفيا، في الساعة 8 من صباح يوم الغد، والمقرر انعقاده بمدينة نيويورك لإطلاع المستثمرين على التحالف الذي وضعته الشركتان رسمياً لأول مرة في يناير، حيث إنه من المتوقع أن يوسع الاثنان تعاونهما الحالي في المركبات التجارية والشاحنات متوسطة الحجم، لتشمل أيضا العمل المشترك في مجال القيادة الذاتية وتكنولوجيا السيارات الكهربائية.

ومن خلال تقرير ببلومبرج، فإن التحالف الذي سيتم توسيعه قريباً بين شركة فورد موتور وفولكس واجن إيه جي الإسبانية لديه القدرة على تحويل صناعة السيارات العالمية، وزيادة الضغط على الشركات المصنعة الأخرى التي تطور السيارات الكهربائية، والسيارات ذاتية القيادة.

ومن جانبه، قال أنجوس تويدي، المحلل في سيتي جروب، إنه من خلال ترخيص منصة السيارة الكهربائية لفورد، يمكن لشركة فولكس فاجن أن تضمن بعض الأرباح من السيارات الكهربائية العام المقبل.

وأضاف تويدي أن فورد قد تستفيد من وصولها إلى هندسة السيارات الكهربائية لشركة فولكس فاجن للامتثال لقواعد الانبعاثات الأوروبية الأكثر صرامة.