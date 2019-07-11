رمزي ونصر في عزاء الدكتور منصور عبدالوهاب

قدم الدكتور عبدالله رمزي أستاذ الدرسات الإسرائلية بكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتور إبراهيم نصر خبير الشؤون الإسرائيلية بجامعة طنطا واجب العزاء في وفاة الدكتور عبدالوهاب منصور، عميد اللغة العبرية.

وتوفى أستاذ اللغة العبرية، ورئيس مجلس قسم اللغات السامية بكلية الألسن جامعة عين شمس، صباح الأربعاء، ويعتبر عبد الوهاب، أشهر مترجم للغة العبرية في مصر، وعمل مترجما بالقوات المسلحة بعد حرب يونيو 1967 حتى ما بعد حرب أكتوبر 1973، وأجرى العديد من الاستجوابات للأسرى الإسرائيليين بعد انتصار أكتوبر المجيد.

كما عمل محللا سياسىا بشؤون الصراع العربي الإسرائيلي، وكان مترجما بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام.

وتولي مهمة الإشراف اللغوي العبري في فليم أولاد العم، وأدى دور الحاخام في هذا الفيلم، وقام بالإشراف العلمي على مسلسل فرقة ناجي عطا الله وعلى مسلسل الصفعة، وقدم أبحاث كثيرة عن المجتمع الإسرائيلي والقدس منها بحث عن صورة العربي في مناهج التعليم.