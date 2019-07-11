قدم عادل مصطفى رئيس قطاع الإذاعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، واجب العزاء في وفاة الدكتور منصور عبدالوهاب، كما تواجد عدد من مذيعي الإذاعات الموجهة.

وتوفي أستاذ اللغة العبرية، ورئيس مجلس قسم اللغات السامية بكلية الألسن جامعة عين شمس، صباح الأربعاء، ويعتبر عبدالوهاب، أشهر مترجم للغة العبرية في مصر، وعمل مترجما بالقوات المسلحة بعد حرب يونيو 1967 حتى ما بعد حرب أكتوبر 1973، وأجرى العديد من الاستجوابات للأسرى الإسرائيليين بعد انتصار أكتوبر المجيد.

كما عمل محللا سياسيا بشؤون الصراع العربي الإسرائيلي وكان مترجما بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام.

وتولى مهمة الأشراف اللغوي العبري في فيلم "أولاد العم" وأدى دور الحاخام في هذا الفيلم، وقام بالإشراف العلمي على مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" وعلى مسلسل "الصفعة"، وله أبحاث كثيرة عن المجتمع الإسرائيلي والقدس منها بحث عن صورة العربي في مناهج التعليم.