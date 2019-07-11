المجلس العسكري السوداني يكشف عن محاولة انقلاب فاشلة

كشفت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي السوداني عن محاولة انقلابية فاشلة في صفوف الجيش.

وأضاف أحد قيادات الجيش خلال مؤتمر صحفي نقلته "سكاي نيوز" عربية، أن القوات الأمنية ستحافظ على أمن السودان، مشيرا إلى أن هناك مجموعة رافضة لتأييد الجيش السوداني للمطالب الشعبية.

وتابع أن المحاولات الانقلابية لن تتسب إلا بتأزيم الأوضاع والتدهور الأمني، مشددا على أن صناديق الاقتراع ستكون الوسيلة الوحيدة للتغيير.

وأكد على أن التنافس في حكم البلاد يجب أن يكون عبر الانتخابات وليس الانقلابات، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على مجموعة من الضباط والصف ضباط المتورطين بالمحاولة الانقلابية.