بعد أيام قليلة من قرار النيابة العامة حبس 4 مشرفين حمام سباحة في نادي رياضي بالنزهة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة طفل غرقًا داخل حمام سباحة، لقي طفل آخر مصرعه صعقًا بالكهرباء داخل حمام سباحة فى المرج.

ودفع طفل في العقد الأول من عمره حياته ثمنا للإهمال داخل حمام سباحة خاص بأحد المواطنين في منطقة المرج صعقا بالكهرباء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وضُبط المتهم وجار عرضه على النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن الطفل أثناء وجوده داخل حمام السباحة صُعق بالكهرباء وتوفي على الفور، كما توصلت إلى أن حمام السباحة ملك أحد المواطنين وأنه دون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط صاحب حمام السباحة.

معايير الأمان في حمامات السباحة تبدأ من مساحة الحمام، حسب خالد محمد أحمد، كبير مدربي السباحة في إحدى الأكاديميات الرياضية بالتجمع الخامس، والمساحة الـ"standard" لحمام السباحة تكون 25 مترا ×25 متر، والتي يكون شكل الحمام فيها مربع، أو 50 × 25 متر، والتي يكون فيها الحمام مستطيل.

وقال خالد لـ"الوطن" إن بعض أصحاب الحمامات يؤسسونها بأشكال هندسية مختلفة كالمثلثات أو دائرية، وهو ما يفقدها المعيار الأول، وتظهر المشكلات التي تحمل خطورة مثل وجود سلالم جانبية أو مناطق غير مستوية أو بعض الحواف الخطيرة.

أفراد الإنقاذ أهميتهم قصوى في حمامات السباحة، حسب كبير مدربي السباحة، لافتًا إلى أن عدد أفراد الإنقاذ من الممكن أن يصل عددهم لـ12 منقذا في أوقات الزحام، أما في الأوقات العادية لا يقل عددهم عن أربعة في الحمامات المستطيلة، أو ثلاثة في الحمامات المربعة.

وتابع أن أدوات الانقاذ كذلك ضرورية، ولا ينبغي للمنقذ تسلم الحمام بدونها، وأهمها طوق وعصا الإنقاذ، والحبل، لافتًا إلى أن آخر ما يلجأ له المنقذ حال غرق أحد الأشخاص هو النزول للماء، لوجود احتمال غرق شخص آخر أثناء إنقاذه الأول، كما أنه في حالة وجود منصات قفز لابد من مراعاة الارتفاع أسفلها.

وقال إنه لابد من وجود عازل للكهرباء في جدران حمامات السباحة، وفحصها بشكل دوري ومستمر، كما أنه لابد أن تكون نسبة الكيماويات في المياه بنسب معينة لكل متر مكعب، تشرف عليها وزارة الصحة، كما أنها لابد أن تكون بمواصفات خاصة وصالحة للاستخدام وغير منتهية الصلاحية لأنها تسبب الاختناقات.

وبالنسبة للحمامات الخاصة بالأطفال والتي تكون موجودة في بعض الأندية، لابد ألا يزيد عمقها بأي حال من الأحوال عن 60 سنتيمتر، مضيفًا أن الأطفال لابد أن ينزلوا للمياه مرتدين كتافات تحملهم في المياه، وفي حالة عدم ارتدائها لابد أن يكونوا بصحبة ذويهم، والذين يوقعون إقرارات بتحملهم المسئولية.