مصادر: ارتفاع عدد المتهمين في "خلية الأمل" لـ35 بينهم فتيات

قالت مصادر قضائية إن عدد المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات في القضية 930 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا باسم قضية "خلية الأمل" يقارب 35 متهما بعد أن قررت النيابة خلال الأيام الماضية حبس مجموعة من المتهمين الذين عرضوا عليها في توقيتات مختلفة.

وأضافت المصادر أن من بين المتهمين المحبوسين عددا من الفتيات اللاتي نُسبت لهن اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون في تحقيق أغراضها.

وسبق أن قررت النيابة حبس عدد من المتهمين في القضية التي طلب النائب العام التحفظ على أموال قرابة 83 متهما فيها و19 شركة وكيانا اقتصاديا ونظرت محكمة الجنايات جلسة التحفظ على أموالهم وأجلتها للأول من أغسطس.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في الشهر الماضي عن كشف مخطط أعدته قيادات إخوانية هاربة بالخارج، بالتنسيق مع موالين لها بالداخل، تحت اسم "خطة الأمل".

وذكرت الوزارة أن "الخلية" ضخت أموالا في كيانات اقتصادية داخل مصر بدعم مباشر من دول داعمة للإرهاب، ضمن محاولاته لإسقاط واختراق البلاد وهدم اقتصادها، بالاستعانة بقوى مدنية ونشطاء.

واستهدفت "الداخلية" 19 شركة وكياناً اقتصادياً تديرها بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية، من ضمنهم المتهم أسامة عبدالعال محمد العقباوي.