أعلن الأسطول الأمريكي الخامس، أنه يعمل عن كثب مع البحرية البريطانية وحلفاء آخرين لتأمين حرية الملاحة، وذلك حسبما نقلت "العربية" في نبأ عاجل.

قال مسؤول في البنتاجون، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يخططون لتأمين حراسة بحرية لناقلات النفط في الخليج، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وحاولت زوارق حربية إيرانية، الأربعاء الماضي، احتجاز ناقلة نفط بريطانية أثناء إبحارها في مياه الخليج لكنّ فرقاطة تابعة للبحرية الملكية البريطانية تصدّت لها ومنعتها من ذلك، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إن القوارب الإيرانية طلبت من الناقلة البريطانية التوقف في المياه الإيرانية، لكنها ابتعدت عندما تلقت تحذيرًا من سفينة حربية بريطانية.

وأضاف مسؤولَان في الإدارة الأمريكية، إنّ الإيرانيين أمروا ناقلة النفط البريطانية "بريتش هيريتدج"، التي كانت تبحر في مضيق هرمز، بتغيير مسارها للتوقف في المياه الإيرانية القريبة.

وأوضحت "سي إن إن" أنّ الواقعة التي صوّرتها طائرة أمريكية، انتهت عندما قامت الفرقاطة البريطانية "إتش إم إس مونتروز" - التي كانت ترافق الناقلة - بتوجيه أسلحتها إلى الزوارق الإيرانية فأجبرتها على المغادرة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني حذّر، أمس، بريطانيا من "عواقب" قرارها احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" في جبل طارق. وقال روحاني "أذكّر البريطانيين بأنّهم هم الذين بادروا بالإخلال بالأمن (في البحار) وسوف يواجهون العواقب لاحقاً"، مضيفا أنّ "احتجاز ناقلة النفط الإيرانية كان تصرفاً جنونيا".

واحتجزت السفينة "جريس 1" الأسبوع الفائت في مياه جبل طارق التابع للسيادة البريطانية في أقصى جنوب إسبانيا، في عملية وصفتها إيران بأنّها فعل "قرصنة" في المياه الدولية، لكن بحسب سلطات جبل طارق، فقد تم اعتراض السفينة في المياه الإقليمية البريطانية، علما بأنّ إسبانيا تؤكّد أحقيّتها بمنطقة جبل طارق التي تعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها.