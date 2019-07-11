أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تنسق مع كل المستويات الممكنة لحل مشاكل المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك تطورًا كبيرًا حدث على مستوى استجابة القيادات المختلفة واهتمامهم بشكاوى المواطنين.

وأضاف "الرفاعي" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، مساء الخميس، أن تعامل القيادات من وزراء ومحافظين ورؤساء الأجهزة والهيئات ليس قاصرًا على الشكاوى المسجلة على المنظومة، لافتًا إلى وجود إدارات ومكاتب لخدمة المواطنين تتعامل معهم وتستقبل شكواهم.

وأردف أن المحافظين يخصصون يومًا يلتقون فيه المواطنين بشكل مباشر لمعرفة شكواهم: "الرئيس السيسي وجه المحافظين بالتعامل المباشر مع شكاوى المواطنين واتخاذ الحلول المباشرة لها، وسرعة حسم الشكاوى الإلكترونية".

وقال "الرفاعي"، إنه يجب أن يغير المواطنون سلوكهم فيما يتعلق بالمخالفات: "لازم نتغير للأحسن والحكومة بتقوم بدورها وبنحاول نحسن الأداء لكن المواطن لازم يكون شريكنا الأساسي".