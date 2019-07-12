عاشور: هناك محاولات لدس معلومات مغلوطة حول تعديلات قانون المحاماة

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن البعض يحاولون دس معلومات مغلوطة من أجل الإيقاع بين المحامين ومجلسهم المنتخب نقيبا وأعضاء، معربا عن تعجبه مما يثيره ويروجه البعض داخل غرف المحامين، وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مشروع تعديل قانون المحاماة تم في فترة ريبة انتخابية، قائلا: "هذا كلام غير صحيح، ولا يراد به سوى الباطل".

وأضاف عاشور، في فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مجلس النقابة العامة اتخذ قرارا خلال جلسته المنعقدة يوم 10 مايو 2017، بالموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، والمقدم لمجلس النواب، كما سبقه عقد مؤتمرين عامين للمحامين بمدينة بورسعيد ناقشا التعديلات المقترحة، كما طالبت النقابة العامة مجالس النقابات الفرعية خلال الفترة بين عامي 2015 و2017، بالاستماع إلى جمعياتهم العمومية بشأن القانون، وبعضها أرسل الرد للنقابة العامة، والبعض الآخر لم يقدم شيء".

وتابع: "لا أفهم سبب محاولة البعض إشعال فتنة الانتخابات قبل أوانها، حيث من المقرر أن تنعقد نهاية العام، فليس من حق أحد استدعاء المشهد الانتخابي في برنامج انتقامي ضد النقابة، فالتعديلات المقدمة من النقابة تحقق نفعا للمحامين، وتلبي جميع احتياجاتهم، وتوفر الحد الأدنى من الضمانات بينها ما نص عليه فصل المحاماة بدستور 2014، والآخر متعلق بتأكيد سيادة النقابة على جداولها".

وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة، الإثنين الماضي برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بتعديل قانون المحاماة فى مجموعه.

وأعلن عبدالعال إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه، وطمأن الدكتور النواب، بأن هناك فرصة للمداولة بعد إعادة مشروع القانون من مجلس الدولة.