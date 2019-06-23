واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 للسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008.

وقال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وأحد مقدمي التعديلات على مشروع القانون، إنه من الأهمية إجراء عدد من التعديلات على قانون المحاماة الحالي، وذلك بهدف الارتقاء بالمهنة المرموقة، متابعا: "الاختلاف حول مشروعات القوانين سنة محمودة، ويجب الوصول إلى صياغة تشريعية ترضي الجميع".

يذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية كانت قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون مهنة المحاماة، والمقدم من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي.