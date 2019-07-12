فيديو.. فنان لبناني يحرج زوجته على الهواء

انزعج الفنان اللبناني جو أشقر، من تصرف زوجته، جريس أيانيان، حينما قبلته على الهواء مباشرة، في أحد اللقاءات التليفزيونية مع إحدى المراسلات.

وبسؤال المراسلة له عن سبب انزعاجه، كان رده: "ما بحب التبويس على الهواء، دي خصوصيات، أو بتحبني تحبني تحت الطاولة، ومش ضروري تحبني فوق الطاولة، دي حاجات بالخصوصيات وبفضل تفضل بالخصوصيات".

وبررت زوجته انزعاجه: "زوجي بيستحي كتير، وأنا من النوع اللي بحب أعبر، حتى مع أولادي ومع أهلي.. بس لو بنضايق بلاها".

يذكر أن الفنان اللبناني جو أشقر من مواليد 2 فبراير 1972، ويبلغ من العمر 47 عاما، وهو من مواليد حمص بسوريا، ومن أشهر أغنياته، أغنية "كداكدا"، عام 2013، وأغنية "كذابة" عام 2013.