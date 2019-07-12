أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية الخلاف العمالي مع إحدى المؤسسات الفردية بالمملكة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لمواطن مصري بلغت 5 آلاف ريال سعودي، أي ما يوازى 22 ألف جنيه مصري .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمساعدة ومتابعة مشكلة المواطن "ع .م .ح" الذي يعمل لدي إحدى المؤسسات الفردية للدهانات بالمنطقة الغربية في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة لأربع سنوات بقيمة 6 آلاف ريال سعودي، حيث أن صاحب العمل يريد محاسبته على الأجر الشهري لأول تعاقد وليس وفقا لآخر راتب، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وبمتابعة المكتب الإعلامي بالوزارة مع المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان للشكوى، أكد أنه تم إفادة المواطن بضرورة تقديم دعوي عمالية بهيئة المنازعات العمالية وفقا لنظام العمل السعودي لحفظ حقه، وفي نفس الوقت جرت مقابلة مع "أ.ح" وكيل المؤسسة وأفادته بأن مكافأة نهاية الخدمة تحسب على متوسط آخر ثلاث شهور وفقا للمادة 84 لنظام العمل السعودي.

وأضاف أنه بعد عدة اتصالات مع وكيل المؤسسة، وصاحب العمل تم الاتفاق على التصالح بالهيئة العمالية مقابل حصول العامل علي مبلغ 5 آلاف ريال سعودي مكافأة نهاية الخدمة عن الأربع سنوات التي قضاها المواطن في العمل، فضلا عن تذكرة السفر، وتأشيرة الخروج النهائي، وهو ما تم بالفعل.