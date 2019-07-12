وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول مشروعات دعم التميز بالجامعات

تلقى دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من دكتور هشام عبدالخالق المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول مشروعات دعم التميز بالجامعات المصرية، في إطار خطة الدولة للتنـمية المستدامة (مصر 2030).

وأشار التقرير إلى أنه جرى تنفيذ مشروع خبراء دعم التميز خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى يونيو 2019، من خلال إجراء تنفيذ 30 زيارة ميدانية للدعم الفني والمتابعة، والإشراف على تسليم وتسلم المشروعات التابعة لها بالجامعات المصرية والاستعانة بالعديد من الخبراء المتميزين، موضحًا أن المشروعات الممولة أسهمت في حصول بعض البرامج بالكليات على اعتماد دولي، مثل: الاعتماد الدولي من الهيئة الألمانية (ASSIN).

ولفت التقرير إلى إجراء فريق دعم التميز 3 زيارات ميدانية لجامعتي بنها وطنطا للإشراف على إجراءات التسليم والتسلم للمشروعات الابتكارية بكليات الهندسة والطب البيطري والصيدلة، والتي هدفت إلى الأفكار والمبادرات المبتكرة للطلاب؛ لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال برامج أكاديمية متطورة تحقق معايير ونظم الجودة.

وأضاف التقرير أن فريق إدارة دعم التميز، أجرى زيارة ميدانية للإشراف على إجراءات تسليم وتسلم مشروع تقييم اليورانيوم فى بعض الصخور المصرية؛ لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية بكلية العلوم جامعة أسيوط.

وأوضح التقرير إجراء إدارة دعم التميز بعمل زيارات ميدانية، للإشراف على إجراءات تسليم وتسلم جامعات (دمنهور، وحلوان، وسوهاج)، في إطار تطوير النظام الإداري للجامعات وتأهيلها للحصول على الأيزو ISO-9001/2008 من أجل رفع كفاءة المنظومة الإدارية بالجامعات، مما يؤثر بالإيجاب في دعم العناصر الرئيسية الحاكمة بالجامعات.

وأشار التقرير إلى أنه في إطار توجهات الدولة لرعاية الشباب المبتكرين، دعمت الوحدة مشروع دعم التميز للأفكار والمبادرات المبتكرة والمبدعة التي يقدمها الطلاب بالجامعات بتمويل مشروعات صغيرة؛ لتكون نواة لمشروعات كبيرة فى المجالات المهنية العملية؛ للاستفادة منها بما يُساهم في حل المشاكل المجتمعية، ودعم الاقتصاد القومي.

ووجهت الدورة الأولى لمشروع دعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي(IPHES)- Supporting of Innovation Projects for Higher Education students للتركيز على مجالات الطاقة، والاستدامة، وتحلية المياه، والغذاء، والزراعة، حيث تقدمت 32 كلية ومعهدًا من 17 جامعة مختلفة بـ69 مقترحاً لمشروع، وبالاستعانة بالخبراء في مجال الجودة والتخصص جرى تحكيم هذه المشروعات، وقبول 28 مشروعاً من 14 جامعة، حيث جرى إجراء العديد من زيارات الدعم الفني والمتابعة لهذه المشروعات، وتوفير التمويل المناسب لكل مشروع لضمان نجاحه واستمراريته.