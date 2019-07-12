نظمت إدارة الإرشاد الزراعي، بمديرية الزراعة في البحيرة، اليوم، ندوات إرشادية لمزارعي القطن بمراكز أبوحمص والمحمودية، بالإضافة إلى مرور اللجان العلمية على زراعات القطن والحقول الإرشادية.

جرى خلال هذه الندوات تعريف المزارعين بالصنف المزروع وتوعيتهم بالتوصيات الفنية والزراعية لمحصول القطن للحصول على أعلى إنتاجية كذلك أهمية الحفاظ على النقاوة الوراثية للصنف المنزرع.

كما جرى تقديم عدة توصيات فنية للقطن خلال شهري يوليو وأغسطس ومن أهمها: الاهتمام بالري خصوصًا مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة مع عدم التغريق والتعطيش وعدم الري وقت الظهيرة والري على فترات متقاربة، الاهتمام بالرش الدوري ضد ديدان الورق وديدان اللوز وأهمية نقاوة اللطع في الحقول ومتابعة أعمال فرق الغريبة، ومتابعة المصايد الورقية والمائية وتحديد نسب الإصابة بالحشرات.