توفي، صباح اليوم، الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، بعد صراع مع المرض.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.

ولد شرف الدين في 5 سبتمبر 1942 في حي غمرة في القاهرة وحصل على ترتيب الخامس على الجمهورية في شهادة الثانوية العامة، ثم تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية - جامعة القاهرة 1966.

تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة في الفترة من 1978 إلى عام 1994.

عُرف بتقديمه لبرامج "أوسكار، سينما في سينما، وأيام ليالي"، و"الفانوس السحري".

عمل معدًا لبرنامج نادي السينما بالتلفزيون المصري منذ 1975، كما شارك الإعلامية درية شرف الدين تقديم الكثير من حلقات البرنامج الذي نال شهره عالية.

عمل معدًا كذلك لبرنامج "أوسكار" ثم ظهر في البرنامج بصحبة الإعلامية سناء منصور وذلك عام 1980.

خصص برنامجه "ستار" للقاءات مع نجوم السينما الأمريكية، أما "سينما في سينما" فكان أشبه بمجلة عن السينما العالمية في برنامج مدته ساعة.

حظيت برامجه على التليفزيون وقت بثها بشعبية كبيرة، وكانت لأول مرة يشاهد الجمهور محتوى يعرفه بفن السينما وأساليبها ومدارسها.

عمل رزق الله محررا ثم رئيسا لتحرير النشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

منذ عام 1997 وحتى 2002 تولى رئاسة قناة النيل الدولية.

شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي في الفترة من 2007 وحتى 2011، ثم رئيسا لجهاز السينما بالمدينة خلال الفترة من 2011 وحتى 2012.

شغل منصب السكرتير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1987، ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ 2000.

شارك في لجان التحكيم في مهرجانات عديدة في فرنسا وإيطاليا وهولندا ومنها "ستراسبور" عامي 1987 و2012، "ميلانو" 1993، "روتردام" 2006، و"مونبلييه" 2012.

نال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018.

نال عدة ألقاب منها "موسوعة السينما العالمية"، و"يوتيوب جيلهم" والأخير كان بسبب حرصه على تقديم برامج في ظل قلة الإمكانات التكنولوجية المحدودة في ذلك الحين، حسب تصريح له في برنامج "صاحبة السعادة".

كان يعتمد يوسف رزق الله في جلب معلوماته على القواميس والمجلات والكتب الخاصة به، بالإضافة لأنه كان يحرص على التواجد في المهرجانات السينمائية وغيرها على نفقته الخاصة.

وتقام صلاة الجنازة على جثمان الناقد السينمائي الراحل، بعد صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد السلطان حسين في منطقة مصر الجديدة، حسبما كشف نجله "أحمد".