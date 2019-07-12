مصابان في حادث على الطريق الحر أمام الباجور

شهد الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية، صباح اليوم، انقلاب سيارتي نقل ثقيل إحداهما محملة بالرمل والأخرى محملة بالزلط ، ما أسفر عن إصابة قائدي السيارتين وجرى نقلهما إلى مستشفى الباجور العام، وإغلاق الطريق أمام حركة السيارات.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى وجرى عادة فتح الطريق وإعادة تسيير حركة المرور.

وكلف محمود المرسي رئيس مركز ومدينة الباجور، صفوت معوض نائب رئيس المدينة، بالتوجه إلى مكان الحادث واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، حيث جرى الاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكة لرفع الرمل والزلط من الطريق.