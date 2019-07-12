وصل المخرج يسري نصر الله والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، إلى مسجد السلطان حسين في مصر الجديدة، حيث تقام صلاة الجنازة على روح الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، لتوديعه في لحظاته الأخيرة.

تقام صلاة الجنازة على جثمان الناقد السينمائي الرحل يوسف شريف رزق الله، بعد صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسين بمنطقة مصر الجديدة، حسبما كشف نجله أحمد رزق لله، وغيَّب الموت عن عالمنا، يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 77 عاما.