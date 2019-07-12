شيع أهالي السويس جثمان العميد سامح فؤاد مدير إدارة التفتيش بمديرية أمن السويس، والذي توفي أمس إثر أزمة قلبية، خلال تأمين مباراة منتخبي الجزائر وكوت ديفوار باستاد السويس الرياضي.

شارك في الجنازة العسكرية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء محمد جاد مدير أمن السويسن، اللواء خالد قناوي قائد الجيش الثالث، الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، والشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة المقاومة الشعبية في السويس وعدد من قيادات الجيش والشرطة.

وكان العميد سامح فؤاد، توفي أمس الخميس، خلال أدائه عمله في تأمين مباراة الجزائر وكوت ديفوار في بطولة الأمم الأفريقية، إثر أزمة قلبية وجرى نقله إلى مستشفى التأمين الصحي ولكنه توفي عقب وصوله.