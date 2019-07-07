رجحت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، في واقعة العثور على جثة ضابط مصاب بطلق ناري داخل شقة في الهرم، أنّ الضابط المتوفى كان ينظف سلاحه الميري، وخرجت طلقة طائشة أنهت حياته.

وأضافت التحريات أنّ والد الضابط أكد أنّ نجله لم يتواصل معه منذ الجمعة الماضي، وأنّه حضر للاطمئنان عليه وعثر على جثته ولم يشتبه في وفاته جنائيا، ورجح وفاته في أثناء تنظيف السلاح.

جاء في تحريات المباحث أنّ الواقعة بدأت بتلقي بلاغ من لواء على المعاش يفيد بالعثور على جثة نجله داخل شقته بالهرم، وانتقلت فريق من مباحث الجيزة إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة ضابط شرطة في مديرية أمن أسوان (35 عاما)، وعثر على جثته في صالة الشقة، مصابا بطلق في الصدر من الناحية اليسرى وبجواره طبنجته الميري منزوعة الخزنة وطلقاتها على الترابيزة، بينما كانت قوات الشرطة تحت قيادة اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، تواصل البحث، حضر رجال المعمل الجنائي لرفع البصمات، والنيابة العامة التي ناظرت جثة الضابط المتوفى، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة.