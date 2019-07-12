أرسلت بريطانيا سفينة عسكرية ثانية إلى بحر الخليج، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

يأتي التحرك البريطاني، جراء التوتر الذي تشهده العلاقات بين بريطانيا وإيران، بسبب تخلص الأخيرة من التزامتها اليومية.

وكانت القوات البحرية البريطانية أرسلت، يوم الأربعاء، سفينة تابعة لها لمرافقة ناقلة نفط بريطانية عبر الخليج.

واعترضت سلطات جبل طارق سفينة يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا، وأوضحت بريطانيا أن احتجاز ناقلة النفط في جبل طارق رسالة واضحة بعد خرق سوريا للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وأعلن رئيس حكومة منطقة جبل طارق البريطانية فابيان بيكاردو، اعتراض ناقلة نفط عملاقة يشتبه بنقلها نفطا خاما إلى سوريا، رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ولم تحدد السلطات مصدر النفط، لكن النشرة المتخصصة في النقل البحري "لويد ليست"، ذكرت أنّ ناقلة النفط ترفع علم بنما وتنقل نفطا إيرانيا.