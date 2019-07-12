وفد من الأزهر والأوقاف في زيارة لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

زار وفد من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، برفقة الدكتور مصعب الخير إدريس أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية المشارك سابقا بالجامعة الإسلامية بإسلام آباد، مقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، وذلك لدعم مرضى السرطان نفسيا ومعنويا خلال مسيرتهم لتلقي العلاج داخل أقسام المستشفى المختلفة.

ورافق فريق العلاقات العامة بالمستشفى، الدكتور مصعب الخير إدريس أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية ورجال الدين الإسلامي المصريين، خلال زيارتهم في جولة على أقسام علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وقدموا شرحا وافيا بماكينة العمل اليومية طبيا ونفسيا لكافة المرضى من أبناء محافظات الصعيد والذين يتلقون العلاج اليومي داخل المستشفى.

وشرحوا تفاصيل النجاحات التي حققها المستشفى خلال الفترة الماضية بجانب العمل على تجهيز مبنى المرحلة الثالثة التي يجرى إنشاؤها حاليا لتصبح المستشفى أول صرح طبي متكامل في صعيد مصر لعلاج السرطان بالمجان تماما.

وأعرب الدكتور مصعب الخير إدريس، خلال زيارته للمستشفى عن سعادته الكبيرة بوجود مثل هذه الصروح الطبية المجانية التي تدعم كافة طبقات وفئات المجتمع من أهل الصعيد، وذلك للتأكيد على التكافل الإنساني والمحبة بين كافة أطياف المجتمع بالتبرعات المميزة من المصريين وغيرهم لدعم المستشفى في مسيرتها لتحقيق شعار "صعيد بلا سرطان".