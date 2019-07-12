ذبح 4.4 مليون طائر و151 ألف رأس ماشية خلال يونيو

كشف تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزارعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي المذبوحات في المجازر من الحيوانات الحية المحلية بلغت خلال يونيو الماضي 151.246 رأس ماشية، بينما بلغ إجمالي المذبوحات من الدواجن 4 ملايين و455 ألفا و478 طائرا.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن المذبوحات جرت تحت الإشراف البيطري الكامل في المجازر المعتمدة، وذلك لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من أي مسببات مرضية وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة.

وأكد أن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر تعمل على التخطيط والمتابعة الحقلية ووضع أسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر وأساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر كالسلاخين.