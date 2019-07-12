يعقد كل من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة واتحاد الصناعات، الاجتماع التشاوري متعدد الأطراف، لمناقشة السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية المستجيبة للمساواة بين الجنسين تحت عنوان "إطلاق عنان إمكانات رائدات الأعمال في مصر"، الاثنين المقبل.

يشهد الاجتماع إطلاق اتحاد الصناعات المصرية لورقة الموقف بشأن "تنمية ريادة الأعمال النسائية"، التي جرى إعدادها بدعم من مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس" الذي تموله وزارة الخارجية الفنلندية ومكتب أنشطة أصحاب الأعمال بالمنظمة.

يأتي المؤتمر بحضور طارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، وإيريك اوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولفيف من ممثلي كافة الأطراف المعنية بتنمية ريادة الأعمال النسائية في مصر وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات، والبنك المركزي المصري.

من جانبه،مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إنه من المقرر أن يناقش الاجتماع كيفية تداخل النوع الاجتماعي في القضايا المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المالية، والأسواق التجارية، والتكنولوجيا، وخدمات دعم تطوير الأعمال، والسبل الكفيلة بتعزيز الموقف المقترح لاتحاد الصناعات المصرية في هذه المجالات.