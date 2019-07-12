نعت الفنانة التونسية هند صبري، الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي وافته المنية، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

ونشرت صبري، صورة للناقد الراحل، عبر حسابها على فيس بوك، وعلقت عليها: "رحل عنا اليوم واحدا من الأساتذة الكبار، من استطاع ببرامجه وكتاباته تعليم أجيال كثيرة، ولفت نظرها للسينما العالمية".

وأضافت: "هو واحد ممن عملوا مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترات طويلة، محافظا- مع مجموعة من الكبار- على دولية المهرجان، وظل يعمل حتى آخر لحظات عمره، كأنه يعطينا درسا جديدا عن أهمية العمل والإخلاص لما نحب.. وداعا الأستاذ يوسف شريف رزق الله".