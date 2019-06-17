هند صبري: السينما التونسية تحقق نجاحات عالمية.. وفخورة بمهرجان "جابس"

قالت الفنانة هند صبري، إن السينما التونسية تسير بخطى جيدة جدًا، وتحقق نجاحات عالمية، حسب قولها.

وأضافت "هند"، لـ "الوطن"، أنَّها تتمنى أن تتحول السينما إلى صناعة قوية، وذلك بالعمل على زيادة عدد دور العرض، معبرة عن فخرها بإحياء مهرجان "جابس" التي ترؤسه؛ لدار عرض بالمدينة، متمنية وجود دار عرض في كل شارع تونسي ومصري.

يُذكر أنَّ هند صبري تظهر كضيفة شرف في فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، وهو من بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، أسماء أبواليزيد، من تأليف وإخراج شريف عرفة.