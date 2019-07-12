قررت نيابة المرج حبس عامل، لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيق بتهمة الإهمال المتسبب في وفاة طفل صعقًا بالكهرباء داخل حمام سباحة في المرج، كما قررت النيابة غلق حمام السباحة وتشكيل لجنة لمعاينته وإعداد تقرير عن كيفية إقامة حمام السباحة داخل قطعة أرض فضاء دون تراخيص، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي؛ لتشريح جثة الطفل لبيان أسباب الوفاة.

كان قسم شرطة المرج، تلقى إخطارا من أحد المستشفيات بوصول حازم خالد مبروك 12 عاما، جثة هامدة، نتيجة إصابته بصعق كهربائي أثناء لهوه في حمام السباحة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة وفحصها؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية، أن عاملا استأجر قطعة أرض فضاء، وأنشأ عليها حمام سباحة غير مجهز أمنيا للهو الأطفال به، وتحقيق مبالغ مالية، وأنه في أثناء خروج المجني عليه من حمام السباحة، سقط أسفل ثلاجة فصعقته الكهرباء فتوفي في الحال.