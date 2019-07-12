افتتح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، بمشاركة الدكتورة هدى بحر رئيس قسم الأمراض الصدرية بـ"طب طنطا"، فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لأقسام الصدر بجامعات الدلتا الخمس (طنطا - بنها - المنوفية - المنصورة- الزقازيق)، في الفترة من 11-12 يوليو الجاري بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح الدكتور مجدي سبع، أن هذا المؤتمر داعما لسياسة الدولة وحرصها على تقديم صحة أفضل لأفراد مجتمعنا، لافتا إلى أهمية تبادل الخبرات العلمية في مجال تشخيص وعلاج أمراض الصدر مما يثري الحياة العلمية لدى الأطباء المتخصصين.

كما أشاد بحسن تنظيم المؤتمر، موجها الشكر والتقدير لكافة الحضور وللقائمين على المؤتمر، حيث أهدى درع المؤتمر للمشاركين به.

يذكر أن نقابة الأطباء كان لها حضور مشرف بالمؤتمر، حيث شارك الدكتور مجدي الحفناوي نقيب أطباء الغربية، والدكتور محمد سلامة والذي مثل نقابة أطباء مصر لقطاع وسط الدلتا.