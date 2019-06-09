شريف مدكور: مصر تضم أمهر أطباء العالم.. وخالفت رأي طبيبي

قال الإعلامي شريف مدكور، إنه فضّل العلاج من مرض السرطان بالقولون في مصر، حيث يرى أن بها أحسن وأمهر أطباء على مستوى العالم، كما أنه يعرف العديد من مُصابي هذا المرض سافروا للخارج "واتبهدلو، وفيه ناس عندنا في مصر اتبهدلت برضوا، بس شوفت فيه ناس سافرت ألمانيا وحصلهم مشاكل كبيرة في العمليات".

وأضاف "مدكور"، خلال حواره في برنامج "المواجهة"، على قناة "EXTRA NEWS"، أنه شعر بانقباض في قلبه فور دخوله مستشفى "دار الشفاء"، والتي قرر العلاج بداخلها، ولم يتوقع النظافة التي عليها، مستطردًا: "أنا اتخضيت أول ما دخلت من النظافة، والغرف الواسعة، لأنها اتبنت من 100 سنة، وفيها براح واسع، ومفيش زحمة كمان".

وأشار إلى أنه فور دخوله المستشفى وجلوسه مع الطبيب شعر براحة نفسية، حيث أن الطبيب شرح له تفاصيل التفاصيل، ونصحه بإجراء عملية له سريعًا في غضون يومين، بينما رفض مدكور وطلب منه أن يُجري هذه العملية بعد 10 أيام، الأمر الذي أثار استعجاب الطبيب.