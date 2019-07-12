تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم، من مصادرة طن أسمدة زراعية و567 مبيدات زراعية مجهولة المصدر في حملة بشوارع مركز زفتى وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي والرقابة على بيع السلع بالأسواق على مستوي المحافظة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد بشن حملات تموينية استهدفت مواجهة كافة أوجه الغش التجاري. وأسفرت عن ضبط طن أسمدة زراعية و567 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر وأسمدة زراعية ونترات مدعمة بقصد إعاده بيعهم بالسوق السوداء بحوزة "سامية.ع.ا" 44 سنة، مقيمة بقرية سنباط مركز زفتى، وبحوزتها طن أسمدة يوريا ونترات بقصد إعاده بيعهم بالسوق السوداء.

وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة و تحرر المحضر 9815 جنح مركز زفتى لسنة 2019 وباشرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.