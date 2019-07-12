حملة إعلامية لنشر ثقافة حقوق الإنسان في القليوبية

ينظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب في بنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، حملة إعلامية، بهدف تنمية الوعى بالمفاهيم الصحيحة عن حقوق الإنسان ومضمونها الحقيقي الشامل بأبعاده ومكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وشرح الأسس القانونية والعالمية لهذا المفهوم وتطبيقاته، من أجل مواجهة محاولات التسييس والاستخدام المغرض لتحقيق أهداف سياسية، وتنفيذ أجندات مشبوهة من خلال التوظيف الزائف لشعارات حقوق الإنسان.

وقال الدكتور رمضان عرفة، مدير مركز النيل للإعلام، أن الحملة تنطلق في الأول من أغسطس المقبل وحتى نهاية ديسمبر 2019، تحت رعاية الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وتتضمن إقامة الندوات التثقيفية والحلقات النقاشية وجلسات استماع وأمسيات ثقافية ومؤتمرات شبابية وجماهيرية، بالإضافة إلى عروض فنية ومسابقات بحثية بقرى ومدن محافظة القليوبية بالتركيز على مراكز الشباب والمدارس والجامعات بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن وجامعة بنها ورؤساء مجالس المدن والمديريات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.