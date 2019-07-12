عقب صلاة الجمعة.. العثور على طفل مشنوق داخل دورة مياه مسجد في البحيرة

عثر أهالي بقرية جبارس قبلي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم، على جثة طفل مشنوق داخل دورة مياه المسجد، عقب أداء صلاة الجمعة، ونقلت الإسعاف الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، إخطارا من الأهالي بالعثور على جثة "محمد.ع.هـ" 14 سنة، معلقة بحبل داخل إحدى دورات المياه بمسجد بقرية جبارس قبلي التابعة لمركز إيتاي البارود، في ظروف غامضة.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وفريق من النيابة العامة، لمعاينة مسرح الجريمة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وشُكّل فريق بحث، برئاسة العميد عبدالغفار الديب، رئيس المباحث الجنائية، ضم المقدم حازم الشيخ، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد إسلام السعدني، رئيس مباحث مركز إيتاي البارود، بإشراف اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكب الجريمة.