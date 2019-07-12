تنظم جامعة بنها، احتفالية كبرى بيوم التميز العلمي فى دورته الخامسة يوم الاثنين 29 يوليو الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التجارة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وقال رئيس الجامعة، إن احتفالية يوم التميز تقام سنويا في إطار سياسة جامعة بنها؛ لتحفيز وتكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الاحتفال تكريم الفائزين بجوائز الجامعة المختلفة، وكذلك تكريم المتميزين في البحث العلمي والنشر الدولي والاستشهادات المرجعية.

كما ستيم خلال الاحتفالية تكريم كلية الاداب لحصولها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتكريم أفضل مكتبة على مستوى كليات الجامعة وأوائل الطلاب للمرحلة الجامعية الأولى وايضا الفائزين من الطلاب في مسابقة مشروعات التخرج، وأفضل رسالة علمية تخدم نتائجها الصناعة والمجتمع المحلي.

من جهته، قال الدكتور ناصر الجيزاوي، المشرف على العلاقات العلمية والثقافية، إنه سيتم أيضًا خلال الاحتفالية تكريم كليتي الهندسة بشبرا وبنها لظهور الجامعة بتصنيف التايمز لمؤسسات التعليم العالي للموضوعات بمجال العلوم الهندسية والتكنولوجية لعام 2019 بترتيب عالمي 501-600.

كما سيتم تكريم كلية العلوم لظهور الجامعة بتصنيف التايمز لمؤسسات التعليم العالي للموضوعات بمجال علوم الفيزياء لعام 2019 بترتيب عالمي 501-600 وأيضا تكريم كلية الطب البيطري لظهور الجامعة بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2019 في مجال العلوم البيطرية بترتيب عالمي 151-200.

ووجه رئيس جامعة بنها، الدعوة لجميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين لحضور احتفالية يوم التميز الذي يعبر عن حصاد عام من الإنجازات على مستوى جميع القطاعات بالجامعة.