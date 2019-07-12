أوقفت وزارة قطاع الأعمال، مزادا تابعا لها لبيع 3 تماثيل من النحاس للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم، إنه "في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام شركة النقل المباشر عرض عدد ثلاثة تماثيل تذكارية مصنوعة من النحاس للرئيس الراحل جمال عبد الناصر للبيع في مزاد بالمظاريف المغلقة.. فقد وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للنقل البحري والبري بوقف إجراءات هذا المزاد من منطلق حرص الوزارة على ثروة مصر التراثية، وكذلك تقديرها لشخص الزعيم والرئيس الراحل جمال عبد الناصر".

وأضاف البيان: "في هذا الإطار، وجه الوزير الشركة القابضة بالتحفظ على تماثيل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الثلاثة، وإهداءها لوزارة الثقافة لما لها من قيمة تاريخية لشخصية عظيمة أثرت في تاريخ مصر الحديث".