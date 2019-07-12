العثور على جثة شاب في مصرف 6 بكفر الشيخ

عثر أهالي منطقة كوبري 6 التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على جثة رجل في العقد الثالث من العمر، غريقا في مصرف 6، وتم إبلاغ الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة الحامول بالعثور على جثة رجل يرتدى ملابسه، وتم انتشال جثته بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، بعد بلاغ من الأهالي إلى شرطة النجدة.

على الفور، انتقل الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز الحامول، إلى موقع البلاغ ، وتبين أن الجثة لحمدي صبري جودة " 35عاما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.