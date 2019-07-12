أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية، القافلة الطبية لحملة "أولادنا فى عينينا"، للكشف عن الأنيميا وأمراض العيون والسكر، وتقديم العلاج المطلوب مجانا، بعدد من دور الأيتام ودور المسنين، بمحافظة المنوفية.

وقالت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، إن محافظة المنوفية هى المحطة السابعة للقافلة الطبية، بعد الفيوم، وبورسعيد، و بني سويف، والغربية، والإسماعيلية، والدقهلية، مضيفة أن القافلة ستواصل أعمالها دوريا لتصل إلى كافة محافظات الجمهورية.

وأوضحت الألفي أن ذلك يأتي وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة ومؤسسة صناع الخير للتنمية وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية، لتقديم الرعاية الصحية، وحماية الفئات الأكثر احتياجا، لتحسين جودة الحياة.

وأضافت أن القافلة الطبية وفقا للبروتوكول الموقع، تهدف لتقديم الخدمات الطبية مجانا فى مجالات العيون والسكري والأنيميا، وتضم 7 أطباء من مستشفى دار العيون، وفني نظارات، وأطباء من مستشفى أبو الريش، بالإضافة إلى طاقم متخصص من معمل مصر.

وقالت إن القوافل الطبية تأتى فى إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستفيد من أعمالها بمحافظة المنوفية 15 من الأطفال الأيتام من مؤسسة الأحداث بقويسنا، و63 من المسنين من مؤسسة العجزة بمنوف، ويتم الكشف الطبي بمقر مؤسسة تربية البنات بشبين الكوم، مشيرة إلى أن الكشف الطبي للقافلة السابقة بالدقهلية، استفاد منه 393 شخصا، وبلغ إجمالى عدد الحالات المصابة بالأنيميا 150 حالة، وتم صرف أدوية الأنيميا لهم، كما تم عمل تحويل لعمليات جراحية لـ7 حالات، وتسليم 85 نظارة طبية، كما تم صرف 345 قطرة للعين.