أعلنت جامعة أريزونا بالتعاون مع مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم (AGFE) عن تقديم منح دراسية للشباب العرب المتميزين لإكمال شهادات الماجستير عبر الإنترنت في جامعة ولاية أريزونا.

ويقدم برنامج Al Ghurair Open Learning Scholars منحًا دراسية في 29 تخصصًا مختلفًا، تشمل مجالات الهندسة والتكنولوجيا والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من المجالات، حيث يستمر البرنامج لمدة تصل لثلاثة أعوام.

شروط التقديم

- تكون الأولوية للمقيمين بالوطن العربي لمدة 12 سنة علي الأقل ولا يمكن للمتقدم أن يكون حاملًا لجنسية أخري.

- يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من ثلاثين عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلًا علي درجة البكالوريوس بمعدل تراكمي GPA أكثر من 3.0 أو (85%) فما أكثر.

- يجب على المتقدم أن يقدم ما يثبت احتياجه للدعم المادي للدراسة الجامعية.

- شهادة إتقان للغة الإنجليزية: تقبل جامعة Arizona اختبار (TOEFL) بمجموع 550 (PBT) أو 80 (IBT)، أو اختبار (IELTS) بمجوع كلي 6.5 على الأقل أو اختبار Pearson بمجموع 60 علي الأقل.

- ألا يكون المتقدم قد سبق له الحصول علي درجة الماجستير.

وتغطي المنحة التكلفة الكلية للمصاريف الدراسية أو أي مصاريف جامعية أخرى.

خطوات التقديم

1- تفحص الموقع الرسمي من هنــــــا للتأكد إذا ما كنت مطابقًا لشروط التقديم أم لا وقم بإدخال بياناتك الشخصية والبرنامج الذي ترغب بالالتحاق به، ثم قم بالضغط على (Request information).

2- سيتم توجيهك لموقع آخر، قم بمشاهدة الفيديو لفهم كل المتطلبات ونظام التقديم وقم بإكمال الاستطلاع للتأكد من أن شروط التقديم منطبقة، ثم ابدأ بملء استمارة التقديم من هنـــــــا.

3- ستحتاج في البداية إلى إنشاء حساب على الموقع وتأكيده عبر البريد الإلكتروني.

4- بعد ذلك سيطلب منك إكمال ملفك الشخصي، الذي يتطلب البيانات التالية:

- البيانات الشخصية.

- الجنسية والإقامة.

- المؤهلات الأكاديمية.

- الحالة المادية.

ويجب أن تكون حذرًا أثناء إكمال الملف الشخصي أن بياناتك مازالت تندرج تحت شروط الالتحاق بالبرنامج، فبعد إكمال الملف الشخصي لا يمكن التعديل على البيانات الرئيسية وأي خطأ من الممكن أن يؤثر على مؤهلات التقديم ولن يكون بإمكانك إكمال استمارة التقديم الخاصة بالبرنامج.

5- بعد إنهاء الملف الشخصي؛ قم بالبدء باستمارة التقديم الخاصة بالبرنامج والتي تتضمن الآتي:

- البيانات الأكاديمية.

- الحالة المادية.

- المقالات الشخصية.

- البيانات الشخصية.

6- قم بإرسال الاستمارة.