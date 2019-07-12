أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالًا هاتفيًا من ألمانيا مع الطالبة آية نصر، الطالبة بكلية طب أسنان بنات بالقاهرة، والتي أصيبت في حادث قطار وتم نقلها إلى أحد مستشفيات الزقازيق، للاطمئنان على صحتها ومتابعة حالتها.

وقال الأزهر في بيان له، إن الاتصال في إطار حرص شيخ الأزهر الدائم والمستمر على متابعة أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات في مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر أجرى الاتصال الهاتفي مع الطالبة، وأسرتها، بعد تكليفه وفدًا رسميًا من قبل الجامعة، على رأسه الدكتور مصطفى عبدالغني، عميد كلية طب أسنان بنات القاهرة، والدكتور فتحي أبوزيد، وكيل كلية طب الأسنان، بزيارتها، للوقوف على تطور حالتها الصحية، والاطمئنان عليها، ورفع تقرير بحالتها لرئيس الجامعة.

وقرر رئيس الجامعة، في إطار توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بنقل الطالبة –حين تسمح حالتها- لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي، لاستكمال باقي مراحل علاجها حتى تتماثل للشفاء، مع تحمل كل التكاليف اللازمة، مع تذليل كل العقبات.

وأكد رئيس الجامعة -خلال اتصاله الهاتفي مع الطالبة وأسرتها-، أن مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ترعى جميع أبنائها، وتهتم بهم، وجميع العاملين بالأزهر يعملون ليل نهار لمصلحة الطلاب والطالبات، وتقدم خدماتها للطلاب والمواطنين في إطار رسالتها السامية، تعليميا وأكاديميا ومجتمعيا، والمستمدة من رسالة ديننا الحنيف الذي يدعو للرحمة والتراحم والعدل والمحبة والسلام.

من جانبهم، أعربت الطالبة عن بالغ شكرها وعظيم امتنانها لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس الجامعة ، ولعميد الكلية على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، من الاهتمام والتواصل رغم سفر فضيلته، والحرص على متابعة حالتها، توفير الرعاية والعناية الصحية اللازمة لها .