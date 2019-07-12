أطلقت جامعة عين شمس، موقعًا إلكترونيًا جديدًا لخدمة طلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة للتعريف بحزمة البرامج الجديدة والمميزة التي تقدمها الجامعة لطلاب شعبتي علمي "رياضة وعلوم" والشعبة الأدبية.

ويعرض الموقع البرامج الدراسية المتاحة أمام شعبتي العلوم والرياضة والشعبة الأدبية وشروط المشاركة بكل برنامج، فضلًا عن شروط الالتحاق ببرامج اللغات بكلية البنات، وكلية الآداب، وكلية التربية، وكلية الحقوق، وكلية التجارة.

كما يعرض الموقع مميزات وخصائص برامج نظام الساعات المعتمدة.

ويتوافر بالموقع أيضًا مواقع جميع الكليات الموجودة بالجامعة مثل كلية الطب والصيدلة والتجارة والزراعة وإمكانية الدخول لكل موقع على حدة.

ويعرض الموقع مختلف الشراكات الدولية لكليات الجامعة، فضلًا عن برامج الدراسات العليا وبرامج اللغات التي تطلق لأول مرة فرصة الالتحاق ببرنامج اللغة البرتغالية للعام الجامعي 2019/ 2020.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول على الموقع من هنــــــــا.