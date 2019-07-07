جامعة عين شمس تستعد لماراثون تنسيق الثانوية بـ14 معملا

استعدت جامعة عين شمس لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد 2019 -2020، بتجهيز 14 معمل حاسب آلي مزودة بـ306 أجهزة كمبيوتر، وذلك بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعي بالعباسية، والزراعة بشبرا الخيمة، والبنات بمصر الجديدة، والهندسة بعبده باشا بالعباسية، فضلاً عن معامل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.

ويجري استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء عملية التنسيق خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي على الموقع المخصص لذلك www.tansik.egypt.gov.eg.

وتعمل إدارة الجامعة على قدم وساق استعداداً لبدء ماراثون تنسيق الثانوية العامة، وجرى الاستعانة بفريق من الإداريين المؤهلين والمدربين للقيام بأعمال التنسيق علاوة على توفير الأدوات التي تساعد على أداء الخدمة بالجودة المطلوبة وتوجيه العاملين بحسن استقبال الطلاب والمرافقين لهم، وإرشادهم لإتمام عملية التنسيق بالكيفية المطلوبة، ويجري العمل وفقًا للمواعيد التي تقررها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.